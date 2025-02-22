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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına tepki

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmasına tepki gösterek, "Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, ‘sahte diploma’ iddiaları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 2024 Aralık ayının başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumuna müzekkere yazıldığı belirtildi.

Erzincan’da olan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu soruşturmaya ilişkin ilk kez konuştu.

Özel, “Bu, İmamoğlu’ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ama 6 ok kazanacak, CHP kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu’yla ilgili orada burada, yalandan siteler yazıyor. Bunlar da ciddiye alıp alıştırmaya kalkıyorlar. Onu da araştırsınlar. Bu, Ekrem İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini, ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, 6’ncıyı diplomayla yapıyorlar. Ama, 6 ok kazanacak. 5 dava, 1 diploma yine onları kurtarmaz. 6 ok kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak."

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