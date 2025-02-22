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Şakirpaşa Ailesi dizisinin yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor

Şakirpaşa Ailesi dizisinin yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor

RTÜK'ün de ceza verdiği, Şakir Paşa Ailesi dizisi hakkında gelecek bölümleri için yayın durdurma kararı çıktı. Dizisinin yapım şirketi hukuki süreç başlatıyor.

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NOW’ın Pazar akşamları seyirciyle buluşan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi Şakir Paşa’nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan’ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yayın saatinde Kızıl Goncalar’ın ekrana geleceği dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararı nedeniyle iptal edildi.

Dizinin yapım şirketi Medyapım pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için gereken hukuki girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

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