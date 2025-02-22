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Samsunspor'da 3 imza birden: İç transferde harekete geçti

Samsunspor'da 3 imza birden: İç transferde harekete geçti

İki dönem transfer yasağına rağmen ligdeki başarılı performansı ile dikkat çeken Samsunspor, iç transferde harekete geçti.

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Samsunspor, kadrosundaki yerli oyunculardan Zeki Yavru, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel ile yeni sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek futbolculardan takım kaptanı Zeki Yavru ile 1 yıl, Soner Aydoğdu ile 1 yıl ve Celil Yüksel ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Samsunspor tarafından Zeki Yavru ile yapılan anlaşma için yapılan açıklamada, "Kaptan ile 1 yıl daha. Zeki Yavru, yalnızca sahada değil, takımın ruhunda da iz bırakan gerçek bir lider. Sahadaki kararlılığı, cesareti ve birleştirici gücüyle takım arkadaşlarına ilham vermeye devam edecek. Hep beraber nice zafer ve başarı dolu yıllara Kaptan" denildi.

Soner Aydoğdu ile yapılan anlaşma için, "Soner Aydoğdu’nun tecrübesi ve azmi ile 1 sezon daha yolumuza devam ediyoruz. Takımımızın önemli isimlerinden Soner Aydoğdu ile 1 yıl daha. Sahadaki ustalığı, oyun zekâsı ve tecrübesiyle her zaman fark oluşturan Soner, yeni sezonda da kırmızı-beyazlı formamızı terletecek. Birlikte nice başarılara" ifadeleri kullanıldı.

Aslen Samsunlu olan ve Galatasaray altyapısında yetişen Celil Yüksel ile yapılan anlaşma için, "Celil Yüksel, evinde kalmaya devam ediyor. 2+1 yıllık yeni anlaşmamızla daha nice başarılara birlikte yürüyoruz." denildi.

Samsunspor’da 3 yıldır forma giyen Zeki Yavru 82 maç, 2.5 yıldır kulüpte bulunan Soner Aydoğdu 52 maç ve 2 yıl oynayan Celil Yüksel ise 45 maçta görev aldı. Bu 3 isim transfer tahtası açılan Samsunspor’da gelecek sezonda da bir aksilik olmaması halinde takımda bulunacak.

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