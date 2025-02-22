BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  POLİTİKA

CHP açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı

CHP açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine katılmaya hak kazandığını duyurdu.

Abone ol

Çiftci, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini bildirdi.

Kurulun başkanlığını kendisinin yürüteceğini belirten Çiftci, Kurulda, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de görev yapacağını açıkladı.

Çiftci, seçim takviminde belirtildiği üzere ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurarak, şunları kaydetti:

"23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Şakirpaşa Ailesi dizisinin yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor
Şakirpaşa Ailesi dizisinin yapım şirketi hukuk süreci başlatıyor
Samsunspor'da 3 imza birden: İç transferde harekete geçti
Samsunspor'da 3 imza birden: İç transferde harekete geçti
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına tepki
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına tepki
Hız ihlali yapan 848 bin kişiye ceza!
Hız ihlali yapan 848 bin kişiye ceza!
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den bazı ilçelere ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den bazı ilçelere ziyaret
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı
Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubeleri mühürlendi
Alanya'da son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iki zincir marketin şubeleri mühürlendi
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı uçuşlarını iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı uçuşlarını iptal etti
İstanbul'da motokurye yasağının kalkacağı tarih belli oldu!
İstanbul'da motokurye yasağının kalkacağı tarih belli oldu!
Vapur seferleri iptal mi 22 Şubat? İDO, BUDO, İBB Şehir Hatları bugün iptal edilen seferleri duyurdu
Vapur seferleri iptal mi 22 Şubat? İDO, BUDO, İBB Şehir Hatları bugün iptal edilen seferleri duyurdu
İstanbul Boğazı'nda bir grup insan dondurucu havada denize girdi
İstanbul Boğazı'nda bir grup insan dondurucu havada denize girdi
Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması
Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması