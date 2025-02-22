Hava soğudu, toptancı halinde sebze-meyve zamlandı

Kar yağışlı ve soğuk hava, sebze-meyve fiyatlarına zam olarak yansıdı. Antalya'da toptancı halinde yaş sebze meyvelerin çoğunun fiyatı, 5 ila 20 lira pahalandı.

Abone ol

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Hava şartları, sebze ve meyve fiyatlarının da artmasına neden oldu. Antalya'da toptancı halinde yaş sebze meyvelerin çoğunun fiyatı, 5 ila 20 lira pahalandı. Geçen hafta kilosu 23 liraya kadar satılan domates 32 liraya, 62 liraya kadar satılan patlıcan 80 liraya, 52 liraya kadar satılan dolma biber 63 liraya, 20 liraya satılan karnabahar 30 liraya yükseldi.

Halde fiyatı en yüksek ürünler; 220 liraya satılan sarımsak, 200 liraya satılan zencefil ile 180 liraya kadar satılan fasulye oldu. Fasulyenin geçen hafta hal fiyatı en yüksek 150 lira, zencefil 200 lira, sarımsak 180 lira oldu. Geçen hafta 160 liraya kadar satılan çileğin fiyatı, 140 liraya geriledi.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK FİYATLAR

Antalya'da toptancı halinde yaş sebze ve meyvelerin en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:

"Maydanoz bağı 7 ila 10, roka bağı 8 ila 10, dereotu bağı 8 ila 11, nane bağı 8 ila 12, pazı bağı 5 ila 12, semizotu bağ 10 ila 15, havuç 10 ila 17, patates 10 ila 17, kıvırcık marul adedi 20, kuru soğan 15 ila 23, ıspanak 18 ila 25, kırmızı turp 15 ila 25, lahana 15 ila 25, limon 12 ila 25, sıkmalık portakal 15 ila 26, greyfurt 20 ila 26, pancar 10 ila 27, mandarin 15 ila 30, portakal 20 ila 35, pırasa 20 ila 35, kereviz 30 ila 40, elma 20 ila 45, armut 32 ila 48, brokoli 35 ila 50, avokado adedi 30 ila 55, biber sivri 40 ila 65, kapya biber 45 ila 65, yerli muz 40 ila 66, yeşil soğan bağı 50 ila 75, mantar 75 ila 100, ananas adedi 70 ila 123, cin biber 80 ila 150."