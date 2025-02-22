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Bolu Dağı Tüneli yakınında otobüs tıra çarptı

Bolu Dağı Tüneli yakınında otobüs tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı.

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İstanbul'dan İran'a gitmek için yola çıkan Nader M. idaresindeki yabancı plakalı yolcu otobüsü, otoyolun Bolu Dağı Tüneli üçüncü viyadük üzerinde önünde seyreden B.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle bulunduğu yerde sıkışan otobüs sürücüsü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcuların ise başka bir otobüsle yollarına devam edeceği belirtildi.

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