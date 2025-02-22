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Trump'tan, Elon Musk'a ilginç talimat: Daha saldırgan ol

Trump'tan, Elon Musk'a ilginç talimat: Daha saldırgan ol

ABD Başkanı Donlad Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın çalışmalarında "daha saldırgan ve agresif" olması için talimat verdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede kamu kuruluşları tarafından yetki tartışması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Elon Musk'a sürpriz bir talimat verdi.

'ELON MUSK'IN DAHA SALDIRGAN OLMASINI İSTİYORUM'

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk'ı, daha agresif olmaya çağırdı.

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması yönünde daha fazla çaba gerektiğini vurgulayan Trump, "Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan ve agresif olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor." sözlerini ekledi.

ABD Başkanı, "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (MAGA)" sloganını yineledi.

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