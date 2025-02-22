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UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de sadece tek Türk takımı var

UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de sadece tek Türk takımı var

Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk kulübü oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turuna girilirken UEFA kulüpler sıralaması güncellendi.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, son 5 sezonu kapsayan sıralamada; bu sezon Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de yeri değişti.

İLK 50'DE SADECE FENERBAHÇE VAR

Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden tek Türk ekibi Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında ilk 50 takım arasına giren tek Türk temsilci oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, sıralamadaki yerini daha üst basamaklara çıkarma ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'Yİ GALATASARAY TAKİP EDİYOR

UEFA'da 2024-2025 sezonu öncesinde 53. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonki performansıyla 46. sıraya yükselirken Galatasaray ise sezon başında bulunduğu 60. sıradan 56. sıraya çıktı.

BAŞAKŞEHİR VE TRABZONSPOR GERİLEDİ

Aynı dönemde Başakşehir 62. sıradan 78. sıraya düşerken, Beşiktaş ise 123. sıradan 112. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise sezon başında bulunduğu 129. sıradan 145. sıraya geriledi.

GEÇEN SEZONDAN BU YANA DEĞİŞİMLER

Bu sezon Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının son 5 sezonu kapsayan UEFA sıralamadaki yer değişimi şu şekilde:

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