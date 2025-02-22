Martin Scorsese'nin yeni projesi belli oldu

Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese, yıldızlarla dolu yeni suç filmi için hazırlıklara başladı! 1960’lar ve 70’lerin Hawaii’sinde geçen filmde Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt başrolleri paylaşacak. "Goodfellas" ve "The Departed" tarzında olacağı belirtilen yapım, Hawaii’deki mafya savaşlarını konu alacak.

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Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese, yıldızlarla dolu yeni bir suç filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 1960’lar ve 1970’lerin Hawaii’sinde geçen yapımda Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt başrolleri paylaşacak.

MAFYA DÜNYASINI KONU ALACAK

Scorsese’nin “Goodfellas” ve “The Departed” gibi efsaneleşmiş filmlerinin izinden gideceği belirtilen yapım, Hawaii’deki suç örgütlerinin kontrol mücadelesini konu alacak. Hikaye, bölgede gücü ele geçirmek isteyen bir mafya babasının yükselişini ve karşılaştığı zorlukları anlatacak.

ÜNLÜ İSİMLER YAPIMCI KADROSUNDA

Filmin senaryosu gazeteci ve yazar Nick Bilton tarafından kaleme alınırken, yapımcı koltuğunda Scorsese’nin yanı sıra Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emily Blunt, Dany Garcia, Lisa Frechette ve Rick Yorn yer alacak.