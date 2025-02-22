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Mourinho Avrupa'da İntikam için hazırlanıyor

Mourinho Avrupa'da İntikam için hazırlanıyor

Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşen Fenerbahçe'nin, final yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin kurasıyla ilgili dikkat çeken detayı açıkladı.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Ranger'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

MOURİNHO ESKİ TAKIMLARINA RAKİP OLACAK!

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi halinde Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.

YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİP UNİTED!

Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Portekizli çalıştırıcı bir kez daha çalıştırdığı bir kulübe karşı tur arayacak.

TOTTENHAM FİNALDE GELEBİLİR!

Finale kalması durumunda ise Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir.

"MOURİNHO DESTANSI İNTİKAM TURUNA HAZIRLANIYOR"

İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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