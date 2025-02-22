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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Türkiye'ye ihracı için adım atıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Türkiye'ye ihracı için adım atıldı

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden Türkiye'ye ihracatının yeniden başlatılması için gerekli prosedürlerin tamamlandığını bildirdi.

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Irak Petrol Bakanlığı, Türkiye'ye Ceyhan Limanı üzerinden gerçekleşecek petrol ihracatıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

IRAK PETROLÜ İÇİN PROSEDÜRLER TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin tamamlandığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, IKBY yetkililerinden, işletilen sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatına başlanması için Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) devredilmesini talep etti.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtmişti.

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

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