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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı. Milli futbolcunun, yıllık kazanacağı ücret ortay açıktı.

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Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, iç transferde imzaları attırıyor. Önce Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan sarı kırmızılılar, ikinci iç transferde Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı.

Sabah gazetesinin haberine göre bu sezon Galatasaray'da 42 milyon lira kazanan Abdülkerim Bardakcı, gelecek sezon 90 milyon lira kazanacak.

İLK SÖZLEŞMESİNDEKİ MAAŞI

Galatasaray, Abdülkerim Barkdakcı'yı transfer ettiğinde KAP'a yapılan açıklamada tecrübeli oyuncu ilk sezon 17 milyon lira, ikinci sezon 19.5 milyon lira, üçüncü sezon 23.5 milyon lira ve dördüncü sezon 29.3 milyon lira kazanacağı belirtilmişti.

Galatasaray geçen sezon Abdülkerim Bardakcı, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın sözleşmeleri uzatıldığı için basın toplantısı düzenlemişti ancak yeni sözleşmeler KAP'a bildirilmemişti.

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