BIST 9.602
DOLAR 36,43
EURO 38,15
ALTIN 3.438,13
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

ÖSYM, yarın iki sınav yapacak

ÖSYM, yarın iki sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23 Şubat Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık) düzenlenecek.

Abone ol

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na da 13 bin 998 aday müracaat etti, 7 il ve 9 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda 41 bina ve 636 salon kullanılacak.

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek, Kaymakamlık Sınavı'nda ise 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart'ta, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

"Ulaşım planlamalarını yapsınlar"
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 580 adayın bu haktan yararlandığını ve Kaymakamlık Sınavı'na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı
Almanya'da erken seçim: Seçmenler sandık başına gidiyor
Almanya'da erken seçim: Seçmenler sandık başına gidiyor
Türkiye’de borçluluk oranı yüzde 57’ye yükseldi! En çok böyle borçlandık
Türkiye’de borçluluk oranı yüzde 57’ye yükseldi! En çok böyle borçlandık
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Türkiye'ye ihracı için adım atıldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) üretilen petrolün Türkiye'ye ihracı için adım atıldı
Trump'tan, Elon Musk'a ilginç talimat: Daha saldırgan ol
Trump'tan, Elon Musk'a ilginç talimat: Daha saldırgan ol
UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de sadece tek Türk takımı var
UEFA kulüp sıralamasında ilk 50'de sadece tek Türk takımı var
Petrol fiyatları 5 haftalık düşüş trendini kıramadı
Petrol fiyatları 5 haftalık düşüş trendini kıramadı
Mourinho Avrupa'da İntikam için hazırlanıyor
Mourinho Avrupa'da İntikam için hazırlanıyor
Bolu Dağı Tüneli yakınında otobüs tıra çarptı
Bolu Dağı Tüneli yakınında otobüs tıra çarptı
Martin Scorsese'nin yeni projesi belli oldu
Martin Scorsese'nin yeni projesi belli oldu
Hava soğudu, toptancı halinde sebze-meyve zamlandı
Hava soğudu, toptancı halinde sebze-meyve zamlandı
Gelecek ve Yeniden Refah, AK Parti kongresine katılmayacak
Gelecek ve Yeniden Refah, AK Parti kongresine katılmayacak