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Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik

Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

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Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören ve burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

'PAPA'NIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK'

Açıklamada, "Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil." ifadeleri kullanıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, "Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı." ifadeleri yer aldı.

Vatikan, sabah saatlerinde de Papa'nın hastanede tedavi gördüğü için yarınki geleneksel Pazar duasını yine icra edemeyeceğini ve dua metninin paylaşılacağını bildirdi.

Diğer yandan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa Franciscus'un daha önce görevini yapamaz duruma gelmesi halinde istifa edebileceğini söylemesinin bugünlerde yeniden gündeme gelmesine ilişkin, "Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa'nın sağlığını ve Vatikan’a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu." dedi.

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