Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Samsunspor, 23. dakikada Samet Akaydin'in kendi ağlarına attığı gol ve 41. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 2-0 önde kapattı.
RİZESPOR GERİ DÖNDÜ!
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Çaykur Rizespor, 52. dakikada Satka'nın kendi ağlarına gönderdiği golle farkı 1'e indirdi. Konuk ekipte 86. dakikada Ali Sowe eşitlik golünü atarken 88. dakikada Zeqiri, Çaykur Rizespor'u 3-2 öne geçirdi.
Mücadelede başka gol olmayınca 3 puan konuk ekibin oldu.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 30'a yükseltti. Samsunspor ise 46 puanda kaldı.
Süper Lig'de Samsunspor, gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.