Fatih Terim'in takımı Al Shabab yine kazanamadı

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Taawon ile 2-2 berabere kaldı.

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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Mohammed Al-Abdali yönetimindeki Al Taawon ile Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab karşı karşıya geldi.

Al Taawon Club Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. 4 golün çıktığı maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

AL SHABAB, ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Terim'in öğrencileri, 18. dakikada Hamdallah ile penaltıdan öne geçerken, 31. dakikada ise Hoedt ile farkı 2'ye çıkarttı.

45+2'de konuk ekip, Rivas ile önce farkı 1'e indirdi sonra ise 70. dakikada Al Mufarrij ile beraberliği yakaladı.

AL TAAWON, 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan ev sahibi ekipte Girotto 45. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

AL SHABAB, HAFTAYI 6. BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 33'e yükselten Al Shabab haftayı 6. sırada kapattı. Al-Taawon ise puanını 28'e çıkarttı ve 8. basamağa yükseldi.

Al Shabab, Ligde bir sonraki hafta Al Raed, Al Taawon ise Al Ettifaq deplasmanına konuk olacak.

9 MAÇTA 4 GALİBİYET

Aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarların sorguladığı isim haline gelen Fatih Terim, Suudi Arabistan kariyerinde 9 resmi maça çıktı.

Tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmalardan 4'ünü kazanmayı başardı. Terim, diğer müsabakalarda ise 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.