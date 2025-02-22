Cevdet Yılmaz'dan enflasyon yorumu: Bu senenin sonlarına geldiğimizde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla ilgili "İnşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Yılmaz, enflasyonda düşüş sürecinin geçen yıl haziranda başladığını belirtti.

"İNŞALLAH BU SENENİN SONLARINDA ARTIK 20'Lİ RAKAMLARDAN BAHSEDECEĞİZ"

Yılmaz, şöyle konuştu:

Enflasyon mayısta en yükseğe çıkmıştı, 75'ler civarı. Yılı 44 ile bitirdik. İnşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz. Giderek düşüş eğiliminde. Sonraki yıllarda da düşerek nihayet tek haneli rakamlara geri dönecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönem iki temel önceliğimiz olacak, reel ekonomiyi, üretimi desteklemek ve sosyal refahı artırıcı çalışmalar yapmak.

"GÜÇLÜ OLMAMIZ ÇOK ÇALIŞMAMIZ SIMSIKI KENETLENMEMİZ LAZIM"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Cumhur İttifakı ile Türkiye'yi, "Türkiye Yüzyılı"nda farklı bir seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Dünyanın halini görüyorsunuz, ne kural ne hukuk ne uluslararası kurumlar kaldı dünyada. Bu ortamda birliğimizi, beraberliğimizi korumamız, güçlü olmamız, çok çalışmamız, sımsıkı birbirimize kenetlenmemiz lazım. 86 milyon bir, beraber ve kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN ORTADAN KALKMASI, YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRİYOR"

Terörün bölgeye ve ülkeye verdiği zararlara değinen Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine işaret etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

Terör var diye yapılmayan yatırımlar, terör nedeniyle kullanılamayan meralar, gelmeyen turistler ve nitelikli elemanlar, bütün bunlar bu bölgemize bedel oluşturdu. Bırakın buraya yatırımcının gelmesini, buradan insanlar batıya sermayelerini götürdüler, orada yatırım yaptılar. İnşallah terörsüz Türkiye'yi yakaladığımızda tüm Türkiye bundan yararlanacak ama en çok bu bölgemize faydası olacak. Gabar'da petrol çıkıyor. Terörün ortadan kalkması, yatırım ortamını iyileştiriyor, insanların aş, iş sahibi olmasını sağlıyor. Turizmin, tarımın, ticaretin gelişmesini sağlıyor. Bütün bu boyutlarıyla baktığınızda terörsüz bir Türkiye bizim için çok kıymetli.

Terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız. Emperyalist birtakım güçlerin bu bölgemiz üzerinde yaptığı hesapları da hep birlikte boşa çıkaracağız. Birbirimize sarılıp, kenetleneceğiz, gereksiz tartışmalar, gerilimlerle enerjimizi harcamayacağız. Enerjimizi, ülkemizi, milletimizi büyütmek için, daha güçlü hale getirmek için sarf edeceğiz.