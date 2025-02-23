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HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve savaşın bitmesi gerektiğini söyledi.

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Trump, bir etkinlikte Cumhuriyetçi seçmene son bir aylık dönemde yaptığı faaliyetleri aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." dedi.

Trump, yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirttiği konuşmasında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı kastederek, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını ve şimdiye kadar yaşananların "korkunç bir durum" olduğunu söyleyen Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin isteklerini sıraladı.

Donald Trump, "Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi." sözlerini ekledi.

Trump'ın konuşması, Başkan Yardımcısı JD Vance, Başsavcı Pam Bondi, Sınır Muhafızı Tom Homan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile birçok yerli ve yabancı üst düzey misafirin katılımıyla gerçekleşti.

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