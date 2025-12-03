Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Stockholm Sendromu açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya, kendi tarihine, CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Mesut Barzani'nin ofisinden yapılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme dair çarpıcı mesajlar veren Erdoğan, CHP lideri Özel'e tepki gösterdi. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3'üncü çeyreğinde de devam ettirmişti. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk.

Türkiye'nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergah bellidir. Bu hedef 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef, 2028 yılında 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bu hedef, gelecek 3 yıl içinde mal ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır. Bu hedef, yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmektir.

"Suyu bulandırıp bulanık suda sazan avına çıkanların oyunlarına gelmeyeceğiz"

Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz.Suyu bulandırıp bulanık suda sazan avına çıkanların oyunlarına gelmeyeceğiz.

"Çok daha iyi yerlerde olacağız"

Son 20 yılda Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı 12'den 44'e çıktı. Afrika ülkelerinin Ankara'daki temsilcilikleri ise 10'dan 38'e yükseldi. Kıtayla ticaretimiz 20 senede 5 milyar dolardan 37 milyar dolar seviyelerine geldi. Hedefimiz ise 50 milyar dolar. Doğrudan yatırımlarımız 10 milyar dolara ulaşırken, şirketlerimiz 97 milyar dolar değerinde 2.000'den fazla proje üstlendi. Türk Hava Yollarımız, 41 ülkede 64 noktaya ulaşarak kıtanın en geniş uçuş ağına sahip firmalarından biri oldu. Türkiye Marif Vakfı'na ait okullarımız 22 bin öğrenciye eğitim hizmeti veriyor. Türkiye mezunu öğrenciler kıtada artık bakan, büyükelçi, bürokrat, iş insanı, akademisyen olarak önemli görevlere geliyor. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Şunu burada bir kez daha belirtmek isterim. Afrika ve Afrika halkları bizim kardeşimizdir. Bu kardeşlik hukukunun gereklerini yerine getirmek bizim görevimizdir. Bu hukuka 20 yıl boyunca hiç gölge düşürmedik; inşallah düşürmeyeceğiz.

"2026 yılı zirveler yılı olacak"

2026 yılı Türkiye açısından uluslararası zirveler yılı olacak. COP31, NATO, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız.

"İstiyoruz ki yıllardır halının altına süpürülmüş sorunları çözelim"

İstiyoruz ki yıllardır halının altına süpürülmüş sorunları çözelim, Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önündeki büyük, küçük bütün engelleri kaldıralım.

"Cellat görmek istiyorsa aynaya baksın"

Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın kendi iç meseleleriniz ile uğraşın gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın bize gölge etmeyin o bize yeter.

Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti'nin terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş; yani celladına aşık olmakmış. İnsanda biraz utanma olur, mahcubiyet olur. Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir.

Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya, kendi tarihine, CHP’nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir.

AK Parti olarak tavrımız bellidir. Onlar ne yaparsa yapsın biz, Türküyle Kürtüyle Arabıyla Çerkeziyle Lazıyla tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz. (Terörsüz Türkiye) Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız.

"Saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmiyoruz"

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim.

"Mevcut sorunları aşacağız"

Partimizin, İttifakımızın ve devletimizin önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi inşa etme azmi tamdır. Mevcut sorunları aşacağız, ekonomiyi, soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz. Huzuru, kardeşliği, özgürlüğü, demokrasiyi, güvenliği daha da büyüteceğiz.Biz birbirimize güvenirsek, 86 milyon kardeş olursak Allah'ın izniyle aşamayacağımız engel, erişemeyeceğimiz hedef yoktur.