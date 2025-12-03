Tuttur soruşturmasında 1 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, faaliyetleri sonlandırılan bir bahis sitesine kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiası incelendi. Yapılan adli bilişim incelemesinde herhangi bir değişiklik tespit edilmedi. İddiaları sosyal medyada paylaşan hesap yöneticisi ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir bahis sitesinin kullanıcı bilgilerinin değiştirildiği yönündeki iddiaları soruşturdu. Yapılan incelemelerde, siteye ilişkin bilgisayar sistemlerinde ve kütüklerinde herhangi bir müdahale yapılmadığı belirlendi. İddiaları sosyal medyada paylaşan hesap yöneticisi ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı.

Soruşturma, faaliyetlerine son verilen “www.tuttur.com” isimli bahis sitesinin üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılmıştı. Hakim kararıyla siteye ait bilgisayar sistemleri ve programlar, adli bilişim ekipleri tarafından yerinde incelendi. İnceleme raporunda, siteye ve bilgisayar kütüklerine herhangi bir değişiklik yapılmadığı ortaya konuldu.

İddiaları paylaşan sosyal medya hesabı sahibi Y.K., raporun ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı.