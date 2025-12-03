BIST 11.067
DOLAR 42,45
EURO 49,46
ALTIN 5.732,72
HABER /  EKONOMİ

Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler

Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler

Muratbey, geri dönüşüm alışkanlıklarının ödüllendirildiği Waste Log mobil uygulaması üzerinden “Kazandıran Peynirler” projesini hayata geçirdi. Proje, gıda sektöründe tüketim sonrası atık yönetimini merkeze alan ilk örneklerden biri olacak. Kullanıcılar, Muratbey ambalajlarını geri dönüşüme atıp fotoğraf yükleyerek sistemde doğruladığında karbon puan kazanacak. Kazanılan puanlar, indirim veya hediye kartı olarak kullanılabilecek.

Abone ol

Türkiye’nin yenilikçi peynir markası Muratbey, 60 yıla yaklaşan deneyimini, inovasyon, teknoloji ve çevre dostu üretim anlayışıyla birleştirerek, sürdürülebilir gıda ekosistemine liderlik etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen Kazandıran Peynirler projesi, sürdürülebilir yaşamı teşvik eden ve geri dönüşüm alışkanlıklarını ödüllendiren dijital uygulama Waste Log üzerinden kullanıma açıldı.

WasteLog Atık Bildir https://wastelog.co/indir uygulamasını indiren tüketiciler, en yakın geri dönüşüm kutusunu / alanını öğrenecek ve konumlarına en yakın kutuya ambalaj atıklarını atabilecek. Kullanıcılar, sisteme tanımlanan 28 Muratbey ürününün ambalajını geri dönüştürdüklerinde barkod okutma ve fotoğraf doğrulamasıyla karbon puanı kazanacak. Kazanılan puanlar, indirimler, hediye kartları gibi ödüllere dönüşecek.Böylece çevreye ve ekonomiye aynı anda fayda sağlanacak.

Muratbey’den yapay zekâ temelli sürdürülebilirlik projesi: Kazandıran Peynirler - Resim: 0

Geri dönüşüm süreci yapay zekâyla izlenebilir hale gelecek

Muratbey Gıda İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, Kazandıran Peynirler projesini, sürdürülebilirlik vizyonu ve “Çevreye katkı kullanıcıya artı” sloganıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Uluğ, şöyle devam etti:

“Muratbey olarak yalnızca yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünlerimizle değil, çevreye, topluma ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluk bilinciyle de fark yaratıyoruz. Bu vizyonun somut örneklerinden biri de Kazandıran Peynirler projesi oldu. Teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve tüketici faydasını buluşturan bu öncü projeyle hem Türkiye’deki sürdürülebilirlik odaklı girişimcilik ekosistemine destek veriyor hem de tüketicileri çevreye duyarlı davranışın aktif bir parçası haline getiriyoruz. Çevre dostu üretim yaklaşımını güçlendirirken, tüketiciyi sürecin merkezine koyarak sorumluluğu paylaşan ve ödüllendiren bir model oluşturuyoruz. Ayrıca yapay zekâ destekli doğrulama sistemiyle geri dönüşüm süreci izlenebilir ve ölçümlenebilir hale geliyor. Gıda sektöründe tüketim sonrası atık yönetimini merkeze alan ilk örneklerden biri olan projemiz, Muratbey’in sürdürülebilirlik ekosistemindeki liderliğini kanıtlamaktadır.”

Türkiye’de yıllık plastik ambalaj atığı 5,6 milyon ton

Uluğ, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) verilerine göre Türkiye’de 1 yılda oluşan 5,6 milyon tonun üzerinde plastik ambalaj atığının önemli kısmının geri dönüştürülemediğini belirtti. Uluğ, Kazandıran Peynirler projesinin çevresel sürdürülebilirliğe katkısına ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Bu proje kapsamında piyasaya sürmüş olduğumuz ambalajların yüzde 10’unu, ortalama 3 yıl içerisinde geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece yaklaşık 108 ton CO₂ emisyonunun önlenmesi sağlanacak. Bu çevresel kazanım, yaklaşık 1 futbol sahası büyüklüğündeki bir ormanın yıllık karbon tutma kapasitesine eş değer bir fayda sağlamaktadır.”

Muratbey’de hedef, daha iyi gıda, daha iyi gelecek

Karbon ayak izini azaltacak yeni sistemler ve yerel üretici destek programlarını genişletmeyi planladıklarını belirten Uluğ, “Daha iyi gıdalar üretme vizyonumuzu, daha iyi bir gelecek hedefiyle birleştiriyoruz. Bilgi, inovasyon ve dayanışmayla ilerliyoruz. Çünkü dünyanın geleceğinin hepimizin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Memura seyyanen zam çıkışı! Memur-Sen'den kritik açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı! Yaralılar var
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Adli emanet katibi savcılığın emanet bürosundan 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi! TCMB'nin faiz kararı için bomba tahmin
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Olağanüstü toplantı sonrası şok karar! Lukoil'in o ülkedeki varlıklarına el konuldu
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi
Google'ın Gemini 3 modeli ChatGPT'yi harekete geçirdi
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Depremdeki gözyaşları yeni evlerinde mutluluğa dönüştü! "Villa gibi evde oturuyoruz"
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!
LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar
LPG'ye zam yolda, tarih belli oldu! İşte güncel fiyatlar
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi
BM, ateşkese rağmen İsrail kısıtlamaları nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaşmadığını bildirdi