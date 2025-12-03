BIST 11.058
DOLAR 42,45
EURO 49,47
ALTIN 5.744,58
HABER /  EKONOMİ

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon verileri için flaş açıklama!

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de enflasyon verilerine dikkat çekti. Şimşek, Kasımda aylık enflasyonun son 2,5 yılın, yıllık enflasyonun son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Bakan Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyondaki düşüş trendine dikkati çeken Şimşek, "Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son 4 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü. Ağustos-ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, 2026'da dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurları ise şöyle sıraladı:

"Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen finansal istikrar, destekleyici maliye politikası, vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen-yönlendirilen fiyatların bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi, eğitimde kural bazlı fiyatlama, enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması, gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar."

Bakan Şimşek, fiyat istikrarını merkeze alan programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

