POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile karşı tarafın talebiyle telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında barış kapısının bir an önce aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Görüşmede Kafkaslar, Gazze ve Suriye'deki son durum da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için azami gayret gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü, Türkiye'nin bir an önce barış kapısının aralanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların en etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması sürecindeki ve sonrasındaki çalışmalara desteğinin artarak süreceğini, küresel barışı tehlikeye atacak adımlardan uzak durulmasının barış çabalarına katkı sağlayacağını da kaydetti.

Görüşmede, Kafkaslar, Gazze ve Suriye'deki son durum da ele alındı.

