Abdullah Öcalan Bahçeli'ye darbe olur mu dedi mi İmralı'ya giden Gülistan Koçyiğit konuştu

İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Sayın Öcalan’ın ‘Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur’ gibi bir cümlesi yok" dedi.

TBMM'de süreç kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın söylediği 'süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girecek' sözleri gündemde. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar bu sözlerin MHP ve Devlet Bahçeli için söylendiğini iddia edince ortalık karıştı.

Bahçeli, iddiaya yanıt olarak, "Bunların hepsi fasa fiso" dedi.

DEM PARTİLİ KOÇYİĞİT AÇIKLADI

İmralı'ya giden heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Spot Basın Kooperatifi’nin Youtube kanalında konuştu.

Koçyiğit, "Sayın Öcalan’ın ‘Süreç başarısız olursa MHP içerisinde Bahçeli’ye darbe olur’ gibi bir cümlesi yok" dedi. Koçyiğit, şu ifadeleri kaydetti:

'Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır' diye belirttiğini en genel haliyle ifade etmek daha doğru olur açıkçası. Bu bir manipülasyon ve yapan kişiyi de herkes tanıyor. Şamil Tayyar’ın söylediği gibi bir şey değil. Sayın Bahçeli ilk günden beri ciddi bir biçimde risk alarak bu sürecin ilerlemesi için sorumluluk üstlenen olması gerekeni de çok açık ve net bir şekilde ifade eden bir yerde duruyor. Bir odak var. Bu odak çoklu bir şekilde çözüm karşıtı hattın güçlenmesini istiyor ve herkesi de buraya çekmeye çalışıyor. Çözüm karşıtı odağın güçlenmesini engelleyecek bir pozisyonu herkesin göstermesi gerekiyor."