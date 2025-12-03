BIST 11.067
HABER /  EKONOMİ

Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Airbus, 2025 yılı uçak teslimat hedefini düşürdü

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, bu yıl planlandığı kadar yeni uçak teslim edemeyeceğini açıkladı.

Airbus'tan yapılan açıklamada, A320 ailesi için bir tedarikçiden gelen gövde bileşenlerindeki sorunlar nedeniyle daha önce öngörülen 820 yerine 790 yolcu uçağının müşterilere ulaştırılacağı bildirildi.

2025 yılı için finansal hedeflerin teyit edildiği açıklamada, şirketin düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karının bu yıl 7 milyar avroya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Bu arada, Airbus geçen yıl da hedef olan 800 uçak yerine müşterilerine 766 uçak teslim etmişti.

