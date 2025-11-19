CHP'li ve Yeniden Refah Partili iki belediye AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Rozetlerini Erdoğan taktı
Toplantının sonunda, CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'a AK Parti rozetlerini bizzat taktı.
İsa Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada hakkında çıkan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vermim "Niyetim var" ifadelerini kullanmıştı.