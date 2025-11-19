İmralı çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli için bakın neler dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmralı'ya giderim" resti çeken MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında, "İlk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamaları ile sürecin bugünlere gelmesinde eşsiz katkılar sağladı" dedi. İmralı Ziyareti tartışmalarına ilişkin Erdoğan, "Komisyonun en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin "Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam" sözlerinin ardından ne diyeceği merak konusu olan Erdoğan, ilk değerlendirmesini böyle yaptı:

"Bahçeli cesur, yol gösterici açıklamalar yaptı; sürecin bugünlere gelmesinde eşsiz katkılar sağladı"

"Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamaları ile sürecin bugünlere gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de son derece hassas bir çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Sorumluluğumuz çerçevesinde ve hukuk dairesinde ne gerekiyorsa onun yerine gelmesinden asla imtina etmedik. Bu dönemde bilinen ve bilinmeyen birçok badireyi atlattık, birçok sabotajı savuşturduk.

Sonraki komisyon toplantısı cuma günü yapılacak

Dün Komisyon 17'nci toplantısını gerçekleştirdi. Sürecin selameti açısında yapılmasında fayda görülen hususlar komisyonda değerlendirildi. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapılacağı anlaşılıyor. Komisyonun sonraki oturum dahil bundan sonraki süreci de aynı yapıcı, uzlaşmacı temelinde sürdürüleceğine inanıyorum.

"Komisyon'un Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep siyaset üstü bir zeminde ele aldığımız bu süreci menziline ulaştırmak istiyoruz. Milletimizin bizden beklentileri idraki ile önümüze gelen konularda çözüm odaklı yaklaşım içerisinde olacağız. Komisyonun en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız. Komisyon'un Türkiye’nin güvenli geleceği için en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum."