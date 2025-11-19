BIST 10.917
Merakla başladı 2 yıllık tedaviyle kurtulabildi

Bursa'da 6 yıl önce merak ederek uyuşturucuya başlayan kişi, başvurduğu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Erişkin Arındırma Merkezi'nde bağımlılıktan kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 yıl boyunca bağımlı bir yaşam süren B.T, sağlığının ve sosyal yaşamının giderek bozulması üzerine 2 sene önce Erişkin Arındırma Merkezine başvurdu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk'ün tedavisini yürüttüğü B.T, 2 yıllık sürecin ardından bağımlılıktan kurtularak hayatında yeni sayfa açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen B.T, bağımlılık sürecinde eşinden ve çocuklarından gizli bir hayat sürdüğünü anlattı.

Zamanla sinirlilik durumunun arttığını, düzensiz hayat yaşamaya başladığını dile getiren B.T, "Çevreme sürekli yalanlar söylemeye başladım. Farklı bir bünyem varmış gibi hissediyordum. 4 yılın sonunda işin daha kötüye gittiğini gördüm. Mutsuz olmaya başladım. Kilo verdim, dişlerim döküldü, sağlığım bozuldu. İlk olarak eşime açıldım. Eşim, en büyük destekçim oldu. Bu süreçte önemsenmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

B.T, Erişkin Arındırma Merkezi'nde aldığı desteğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada aldığım tedavi sayesinde bağımlılıktan daha hızlı kurtuldum. Bırakmaya karar verince çevremi tamamen değiştirdim, sosyal medyadan uzak durdum, evimi taşıdım. 'Nasıl olsa bırakmayı başardım, bir kez deneyeyim.' derseniz tekrar başa dönersiniz. Bunun bilincinde olunmalı. Artık hayattan daha fazla zevk alıyorum, aileme daha çok vakit ayırıyorum. Kararlılığımı sürdürüyorum."

"Her bir kullanım, bir sonraki kullanıma davetiye çıkarıyor"

Erişkin Arındırma Merkezi'nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk ise merak sonucu ilk deneme söz konusu olduğunda, her maddede farklı olmak üzere bağımlılık gelişme riskinin oluştuğunu bildirdi.

Çoğunlukla ilk denemeyi takiben, madde etkisiyle kişilerin vücutlarında bazı değişiklikler görüldüğünün bilgisini veren Türk, "Vücuttan atılması esnasında beynimiz aşina olduğu maddeyi tekrardan istemeye başlıyor. Bu 'aşerme' ile birlikte kişinin vücudunda kendisini rahatsız eden belirtiler ortaya çıkıyor. Bu defa bu belirtileri söndürmek için kişi tekrardan madde kullanmaya kendini mecbur hissediyor. Her bir kullanım, bir sonraki kullanıma davetiye çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, tedavi sürecinde hastanın mücadelesi, kararlılığı ve isteğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, bu süreçte bağımlı hasta ya da yakınının ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı'nı arayabileceğini belirtti.

