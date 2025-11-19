Böcek ailesinin ölümü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhmali olanlar tespit edilecek, gözünün yaşına bakılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen dört kişilik Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili konuştu. Erdoğan "İhmali olanlar tespit edilecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak." dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de Erdoğan "Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin konuşan Erdoğan, "İhmali, hatası, kusuru, kastı olan kim varsa tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

Ekim 2025 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız, 270.2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

İktidar ve ittifak olarak ülkeye, millete hizmet, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet ikballerinin, şahsi hesaplarının peşinde koşuyor.

"Sayın Özel şunu unutmasın..."

Düne kadar yargıyı yedek kuvvet gibi kullananlar bugün İstanbul'a karabasan gibi çöken suç şebekesinin hukuki akıbetini siyasi kumpas olarak yaftalıyor.

Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız.

"İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız"

Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınız.İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız.Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz.

CHP yönetiminin giderek çirkinleşen, giderek hırçınlaşan üslubunu hiç kimseye değil, aziz milletime havale ediyorum.

Devletin başı olarak işini yapan, işini doğrulukla yapan, kanunlar ve nizam çerçevesinde cesaretle yapan bütün yargı mensuplarımızın yanındayız.

Terörsüz Türkiye süreci

23 yıl gibi kısa süre içinde Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Şimdi daha büyük atılımın, şahlanışın eşiğindeyiz.

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizi yarım asırlık prangadan, enerjisini emen büyük bir beladan kalıcı olarak kurtaracağız.Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz.

"(Terörsüz Türkiye) Adımları büyük titizlikle planlıyoruz. Omuzlarımızda 86 milyonun mesuliyetini ve kutsal emanetini taşıdığımızın bilinciyle davranıyoruz.

Parti ve İttifak olarak tek bir gayemiz var, milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna hiç olmadığımız kadar yakınız.

Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum.