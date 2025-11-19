13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 mağdurun, kendilerine "emlakçı" olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla 2025 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi.

Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelemesinde ise belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.P. (27) ile olayla bağlantılı M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P.'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.P, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.