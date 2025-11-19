BIST 10.917
DOLAR 42,36
EURO 49,10
ALTIN 5.607,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı

13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 mağdurun, kendilerine "emlakçı" olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla 2025 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi.

13 milyon 393 bin liralık vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı - Resim: 0

Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelemesinde ise belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.P. (27) ile olayla bağlantılı M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P.'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.P, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Macron sosyal medyada dikkat çekti sosyal medya uyarısı yaptı
Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Böcek ailesinin ölümü! Hastanenin ihmali var mı? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Milli mücadelenin isimsiz kahramanı Zenci Musa: Öldüğünde çantasından ne çıktı?
Milli mücadelenin isimsiz kahramanı Zenci Musa: Öldüğünde çantasından ne çıktı?
Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası
Çocuk istismarcısı Epstein'in kardeşinden çarpıcı Trump iddiası
Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı
Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı
Otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Tüketici dernekleri uyardı
Otomobil alacaklar bu tuzağa dikkat! Tüketici dernekleri uyardı
İsrail'in futboldan men edilmesi için tarihi girişim
İsrail'in futboldan men edilmesi için tarihi girişim
Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya
Mitsubishi Electric Türkiye'den kışa özel kampanya
Yerlikaya duyurdu polislere müjde geldi! İşte yeni şark tebligatı
Yerlikaya duyurdu polislere müjde geldi! İşte yeni şark tebligatı
Böcek ailesi faciası sonrası yeni karar: Artık reçete ile alınacak
Böcek ailesi faciası sonrası yeni karar: Artık reçete ile alınacak