Müsavat Dervişoğlu 'Devlet Bahçeli'yi salın gitsin' diyerek 'izin' iddiasını ortaya attı

ANKARA'nın gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gocunmam gerekirse İmralı'ya ben giderim' çıkışı konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin grup toplantısında öne çıkan da bu bomba açıklama oldu. Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'yi sinirlendirecek açıklamalara imza atıp "Bunların hasreti kucaklaşmadan bitmeyecek, o yüzden salın gitsin." dedi. Dervişoğlu'nun iddiasına göre Bahçeli 'Cumhurbaşkanından izin' alamadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun" bombasını patlattıktan sonra dün partisinin grup toplantısında vites yükseltmiş ve çok konuşulan bir açıklamaya imza atmıştı. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin yürümesi için "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" demişti. 

İMRALI DENİZ FENERİ
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün parti grubunda 'İmralı çıkışına' Devlet Bahçeli'nin sinirine dokunacak eleştiriler getirdi. Devlet Bahçeli için 'İmralı feneri' benzetmesi yapan Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi:

-İmralı deniz feneri, Öcalan’a görüş izni istiyor. Alkışçı mürettebat da izin verdiğini sanıyor.
-Onlara sormak lazım, bugüne kadar ne yaptı da sizden izin istedi ki bugün izin istiyor.

SALIN GİTSİN
-Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanından izin alamadı. Salondakilerden izin istemeye kalkıştı.

-Lafı uzatmaya gerek yok. Bunların hasreti kucaklaşmadan bitmeyecek, o  yüzden salın gitsin."

SENİN SADECE ADIN DEVLET
-İsteyen adalet bakanından izin alır istediği cezaevine ziyarete gidebilir. Buna mani bir durum yoktur. Ama 'bak işte ben devleti ayağına getiriyorum diyerek' böyle bir suça meclisi alet edemez. 

-Unutma senin sadece adın Devlet, sen devlet değilsin...

