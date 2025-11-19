AK Partili Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı

AK Partili Şamil Tayyar, TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti tartışmaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin uzlaştığını ve sürecin yakında netleşeceğini söyledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" açıklaması siyasetin bir numaralı gündemi.

İmralı Süreci'nde kurulan komisyona üye milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşüp görüşülmeyeceğine dair henüz bir karar çıkmadı.

AK Partili Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin, "İmralı ziyareti konusunda Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey arasında görüş ayrılığı olduğunu düşünmüyorum. Son görüşmelerinde bu mevzuya dair mutabakat sağlandı diye biliyorum. Muhtemeldir, komisyon en kısa zamanda bu kararı alır ve yakında bu ziyaret gerçekleşir. Karar için özellikle MİT Başkanı Kalın başta olmak üzere devlet yetkililerinin komisyona sahadaki son bilgileri aktarması bekleniyordu. Bugün o süreç tamamlanıyor. Doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir ama bu mevzudan siyasi kriz çıkmaz." dedi.

Feti Yıldız: "En kısa zamanda İmralı'ya gidilecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, cuma günü konuya ilişkin Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda oylama yapılacağını belirterek, "Ardından en kısa zamanda İmralı'ya gidilecek" dedi. Yıldız, ayrıca "Bu hafta cuma günü komisyon, saat 14'te İmralı'ya gitme gündemiyle toplanacak" sözlerini sarf etti.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Bugün 17'nci toplantısını yapacak olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun artık son düzlüğe girdiğini söyleyen Bahçeli, "Hazırlanması gündemde olan, sınırları millet-devlet hassasiyet ve hükümranlık haklarıyla ihata edilmesi gereken yasal, hukuki ve demokratik çerçevenin önümüzdeki sürecin yol haritası olması hepimizin ortak kanaat ve kararıdır. Bundan sonra İmralı'ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır" dedi.

Bahçeli ayrıca şu sözlerle İmralı'ya gidebileceğini ifade etti: "Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, öz güven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."

DEM Parti'den Bahçeli'ye destek

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" açıklamasına yanıt verdi. Bakırhan, "Son derece önemli ve takdire şayandır. Komisyon gitmiyorsa ben giderim demesi tarihi bir sorumluluk alma cesaretini göstermektir. Meclis Komisyonu'nun artık bir gün bile kaybetmeden kararını alarak İmralı'ya gitmesi gerekmektedir." dedi.