Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Göçük altında kalan müdürü arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.
İlçeye bağlı Çaltı köyünde önceki gün maden ocağında toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına sahada gözlemlenen olumsuz koşullar nedeniyle dün gece saatlerinde bir süre ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
İlçeye bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım'da bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana gelmiş, olayda şantiye müdürü Sabri Yıldırım göçük altında kalmıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.