Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına 15 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 15 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 1-12 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerine elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı Sınav, 27 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda en yüksek puanı alan kişiden başlanarak atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı sayıda aday, sözlü sınava çağrılacak.

