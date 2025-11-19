BIST 10.729
Sergen Yalçın: Sağlık durumum gayet iyi

Pazartesi günü anjiyo olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yalçın, operasyon geçirmesinin ardından iyi olduğunu açıkladı.

İDMANA KATILDI

Sergen Yalçın, pazartesi günü operasyon geçirmesinin ardından salı günü takımın başında antrenmanda yer almıştı.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Sergen Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:

Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler.

