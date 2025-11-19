BIST 10.906
DOLAR 42,35
EURO 49,08
ALTIN 5.566,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sesi duyan ekiplere haber verdi! Bilecik'te dehşet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sesi duyan ekiplere haber verdi! Bilecik'te dehşet

Bilecik'in Söğüt ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Abone ol

Boşanma aşamasında oldukları öne sürülen 3 çocuk sahibi Halil İbrahim Karlıdağ (43) ile Büşra Karlıdağ (33) çifti, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ, eşi Büşra Karlıdağ'a tabancayla ateş etti. Halil İbrahim Karlıdağ, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karlıdağ çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Rojin Kabaiş'in ölümü! DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
Rojin Kabaiş'in ölümü! DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
İspanyol futbolcudan beraberliğin ardından Türkiye itirafı!
İspanyol futbolcudan beraberliğin ardından Türkiye itirafı!
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası
Çayın yanındaki limona 10 TL ücret aldılar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Çayın yanındaki limona 10 TL ücret aldılar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 27 katlı otelde yangın çıktı
İstanbul'da 27 katlı otelde yangın çıktı
Merih Demiral: Dünyada yenemeyeceğimiz takım yok
Merih Demiral: Dünyada yenemeyeceğimiz takım yok
A Milli Futbol Takımı'nın play-off'lardaki muhtemel 4 rakibi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın play-off'lardaki muhtemel 4 rakibi belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak ülkeler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak ülkeler belli oldu
Montella ispanya maçı sonrası konuştu: Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor
Montella ispanya maçı sonrası konuştu: Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor
Mescid-i Aksa'ya hayvan sokmaya çalışan İsraillilere Ürdün'den tepki
Mescid-i Aksa'ya hayvan sokmaya çalışan İsraillilere Ürdün'den tepki