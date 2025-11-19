BIST 10.906
DOLAR 42,35
EURO 49,08
ALTIN 5.566,06
HABER /  GÜNCEL

Bu kış gaz krizi mi yaşanacak? Rusya ile anlaşma bitiyor iddiasına cevap

Bu kış gaz krizi mi yaşanacak? Rusya ile anlaşma bitiyor iddiasına cevap

Türkiye'nin ABD ile doğal gaz anlaşması yapması üzerine Rusya ile ilişkilerin zora gireceği iddia edildi. Bunun sonucu olarak bu kış doğal gaz krizi yaşanabileceği haberlerinin yayılması sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı.

Abone ol

Türkiye'nin doğal gaz tedarikinde bulunduğu Rusya ile ilişkilerinin ABD'nin baskısıyla sona ereceği ve bu sebeple kışın enerji krizinin yaşanabileceği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Rus gazının artık alınmayacağı iddiasına açıklık getirdi.

RUS GAZI ALIMI SONA MI ERİYOR? GAZ SIKINTISI YAŞANACAK MI?

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında “Türkiye’nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu” şeklinde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Türkiye, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biridir. Ne bugün ne de yaklaşan kış dönemine ilişkin herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riski söz konusu değildir.

"KESİNTİSİZ OLARAK DEVAM EDİYOR"

Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan doğal gaz tedariki ise ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir.

Bununla birlikte Türkiye’nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir.

Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmî açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

ÖNCEKİ HABERLER
Sesi duyan ekiplere haber verdi! Bilecik'te dehşet
Sesi duyan ekiplere haber verdi! Bilecik'te dehşet
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Rojin Kabaiş'in ölümü! DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
Rojin Kabaiş'in ölümü! DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
İspanyol futbolcudan beraberliğin ardından Türkiye itirafı!
İspanyol futbolcudan beraberliğin ardından Türkiye itirafı!
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası
Çayın yanındaki limona 10 TL ücret aldılar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Çayın yanındaki limona 10 TL ücret aldılar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 27 katlı otelde yangın çıktı
İstanbul'da 27 katlı otelde yangın çıktı
Merih Demiral: Dünyada yenemeyeceğimiz takım yok
Merih Demiral: Dünyada yenemeyeceğimiz takım yok
A Milli Futbol Takımı'nın play-off'lardaki muhtemel 4 rakibi belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın play-off'lardaki muhtemel 4 rakibi belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak ülkeler belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak ülkeler belli oldu
Montella ispanya maçı sonrası konuştu: Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor
Montella ispanya maçı sonrası konuştu: Bu maç beni fazlasıyla gururlandırıyor