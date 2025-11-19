BIST 10.906
Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.D'nin (41) üst aramasını yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen K.D'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

