Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.D'nin (41) üst aramasını yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen K.D'nin, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.