BIST 10.906
DOLAR 42,35
EURO 49,08
ALTIN 5.566,06
HABER /  GÜNCEL

Uraloğlu duyurdu: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim

Uraloğlu duyurdu: Tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 24-30 Kasım Öğretmenler Günü Haftası kapsamında, öğretmenlerin Yüksek Hızlı Tren YHT ve anahat tren biletlerinde %50 indirimden yararlanabileceğini duyurdu. Bakanlık, bu özel haftada sunulan indirimden 2017-2024 yılları arasında 48 bin öğretmenin faydalandığını belirtti.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitim camiasına yönelik önemli bir ulaşım desteği açıkladı. Yıl boyunca öğretmenlere %15 indirim sağladıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu özel haftaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkânı sunuyoruz. 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak %50 indirim kampanyamız ile öğretmenlerimizin seyahatlerini daha konforlu ve ekonomik hale getirmeyi amaçlıyoruz."

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bakan Uraloğlu, geniş bir yelpazedeki eğitim çalışanlarının bu indirimden yararlanabileceğini belirtti:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya onaylı her derece ve türdeki resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenler (Okul müdürleri ve müdür yardımcıları dahil).
Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları.
Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler.

BİLET TEMİNİ VE BELGE İBRAZI

İndirimden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, bilet alımı ve kontroller sırasında "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmeleri yeterli olacak.

İndirimli biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin resmî satış kanalları olan gişeler, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İrfan Can Kahveci "Fenerbahçe ailem" dedi
İrfan Can Kahveci "Fenerbahçe ailem" dedi
Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Göçük altında kalan müdürü arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Göçük altında kalan müdürü arama çalışmaları sürüyor
Bu kış gaz krizi mi yaşanacak? Rusya ile anlaşma bitiyor iddiasına cevap
Bu kış gaz krizi mi yaşanacak? Rusya ile anlaşma bitiyor iddiasına cevap
Sesi duyan ekiplere haber verdi! Bilecik'te dehşet
Sesi duyan ekiplere haber verdi! Bilecik'te dehşet
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 stajyer hazine kontrolörü alacak
Rojin Kabaiş'in ölümü! DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
Rojin Kabaiş'in ölümü! DNA örneği alınan kişi sayısı 195 oldu
İspanyol futbolcudan beraberliğin ardından Türkiye itirafı!
İspanyol futbolcudan beraberliğin ardından Türkiye itirafı!
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası
Trump'ın CIA'ye Venezuela'da gizli askeri operasyon yürütme yetkisi verdiği iddiası
Çayın yanındaki limona 10 TL ücret aldılar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Çayın yanındaki limona 10 TL ücret aldılar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 27 katlı otelde yangın çıktı
İstanbul'da 27 katlı otelde yangın çıktı