İrfan Can Kahveci "Fenerbahçe ailem" dedi

A Milli Takım'ın hücum oyuncusu İrfan Can Kahveci, İspanya maçının ardından konuştu. Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla ilgili Kahveci, "İnşallah süreç uzamaz. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında konuk olduğu İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan kaydetti.

Ay-yıldızlılarda İrfan Can Kahveci, İspanya maçına ilk 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve aynı zamanda Fenerbahçe'deki durumuna da değindi.

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, play-off aşamasını geçerek Dünya Kupası'na katılacaklarını düşündüğünü aktardı.

Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına rağmen teknik direktör Vincenzo Montella tarafından milli takıma çağrılan ve İspanya karşısında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Rolüm ne olursa olsun saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünen bir insanım. Her zaman da böyle olacak. İnşallah Fenerbahçe ailemle bu sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Play-off'taki rakipleri yenebilecek bir takımız. Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. Bana verilen program dahilinde ekstra çalıştım. Hocamız bana 'Seni karakterinden, futbolculuğundan ve bu takıma verdiğin katkılarından dolayı çağıracağım ama antrenmanlarda durumuna bakacağım' demişti. Ne kadar hazır olduğumu da gösterdim. Hocamız dünyanın en iyi takımlarına karşı bana ilk 11'de şans verdi. Ona teşekkür ediyorum."