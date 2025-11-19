BIST 10.906
DOLAR 42,35
EURO 49,08
ALTIN 5.566,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü

Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü. Saldırının ardından bir parka giden 18 yaşındaki genç, intihar girişiminde bulunduğu sırada polis ekiplerince ikna edilerek yakalandı.

Abone ol

Turgut Özal Bulvarı'nda bir sitedeki binanın son katında oturan ailesinden haber alamayan Ankara'da çalışan baba, durumu yakınlarına bildirdi. Bunun üzerine yakınları söz konusu adrese giderken Koşuyolu Parkı'nda ailenin 18 yaşındaki oğlu E.T'yi elinde tüfekle gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine hem ailenin yaşadığı adrese hem de parka polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü - Resim: 0

Eve giren ekipler, anne İlknur T. (52) ve oğlu Onur T'yi (26) yataklarında silahla başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'da aile faciası! 18 yaşındaki genç, annesi ve ağabeyini tüfekle öldürdü - Resim: 1

Anne ve oğlunun cesetleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada parka yönlendirilen polis ekipleri de tüfekle intihar girişiminde bulunmaya çalışan olayın zanlısı E.T'yi ikna ederek yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı
Komşusunu elektrikli düzenek kurarak öldürmeye çalıştı! Mahkemede böyle savunma yaptı
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Küresel keşz Volkswagen'i de salladı! Asıl darbe ise tüketicilere...
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
Tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
ABD'den Ukrayna-Rusya savaşını bitirecek yeni plan taslağı
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
İstanbul'da kahve için mühendis Ayben entübe edildi! Kahvede bakın ne varmış
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli bir plan hazırlığında olduğu iddia edildi
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
“Terörsüz Türkiye” süreci vatandaşa soruldu! Asal Araştırma'dan dikkat çeken anket
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...
Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı
Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı