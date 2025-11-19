Koah nefesinizi sessizce kesiyor! Ölüm listesinde 3. sıraya yerleşti

Dünyada her yıl 3 milyona yakın insanın ölümüne yol açan KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), özellikle sigara kullanımının yaygın olduğu ülkelerde en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor.

Abone ol

Dünya KOAH Günü kapsamında hastalığa dikkat çeken Medipol Sağlık Grubu’ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu, KOAH’ın nefes yollarında kalıcı daralmaya yol açarak hastaları hayattan koparan ciddi bir tabloya dönüştüğünü söyledi.

Her yıl milyonlarca sessiz ölüme neden olan KOAH, en büyük tetikleyicisi sigara ile yayılmaya devam ediyor. Dünya KOAH Günü kapsamında konuşan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kansu, hastalığın sinsi ilerleyişine dikkat çekti. Birçok hastanın belirtileri önemsemediği için geç tanı aldığını vurgulayan Dr. Kansu, özellikle kış aylarında artan riske karşı hayati uyarılarda bulundu.

“KOAH, AKCİĞERİN KRONİK VE GERİ DÖNÜŞSÜZ DARALMASIDIR”

Hastalığın temel tanımını yapan Dr. Kansu, “KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığıdır Akciğerin daralmasını gösterir. Hastalarda nefes darlığı, öksürük, balgam ve günlük aktiviteleri bile kısıtlayan ciddi solunum güçlüğü ortaya çıkar” dedi. KOAH’ın dört evresi bulunduğunu belirten Dr. Kansu, ileri evrelerde hastaların evlerinden çıkamaz hale geldiğini, hatta oksijen desteği olmadan yürüyemediğini ifade etti.

SİGARA EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ

KOAH hastalarının büyük bölümünde belirgin sigara öyküsü olduğunu söyleyen Dr. Kansu, “Uzun süreli sigara kullanımı KOAH’ın en yaygın ve en bilinen sebebidir. Kirli hava, mesleki maruziyetler ve enfeksiyonlar da hastalığı tetikleyebilir ancak temel neden sigaradır” dedi. Dünya genelinde 300 milyon KOAH hastası bulunduğunu aktaran Dr. Kansu, “Her yıl sigaraya bağlı KOAH nedeniyle 3 milyon insan hayatını kaybediyor. KOAH kaynaklı ölümler artık üçüncü sıraya yükseldi. Bu çok korkutucu bir tablo” ifadelerini kullandı.

TANIDA SOLUNUM TESTİ ÖNEMLİ

KOAH şüphesinde muayenenin yanı sıra akciğer filmi ve solunum testlerinin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Kansu, “Nefes testiyle hava yolu darlığını net şekilde görebiliyoruz. Özellikle yıllarca sigara içmiş, kırklı yaşlardan sonra öksürük ve nefes darlığı yaşayan hastalarda KOAH ihtimali yüksektir” dedi.KOAH’ın tamamen önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Kansu, “Birinci aşama mutlaka sigaranın bırakılmasıdır. Sigara bırakılmadığında hastalık ilerlemeye devam eder. İkinci aşamada inhaler yani nefes yoluyla alınan ilaçlar kullanıyoruz. Ancak hastaların kontrolsüz biçimde ilaç kullanması sık bir hata. KOAH hastalarının 6 ayda bir mutlaka kontrol edilmesi gerekir” uyarısında bulundu.

EGZERSİZ VE BESLENME TEDAVİYİ DESTEKLİYOR

Pulmoner rehabilitasyonun KOAH’ta büyük fayda sağladığını belirten Dr. Kansu,“Diyafram solunumu, nefes egzersizleri, kas güçlendirme hareketleri ve düzenli yürüyüş hastalara ciddi katkı sağlar. Ayrıca aşırı kilo veya kas kaybı hastalığı kötüleştirir. Beslenme düzeni bu yüzden önemlidir” şeklinde konuştu.