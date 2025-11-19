Bakan Kurum'un iklim diplamasisi: 7 Ülkeden mevkidaşları ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya’nın Belem kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı.

Bakan Kurum, “Ulusal Katkı Beyanımız yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz” dedi.

Bakan Kurum Türkiye’nin COP31 Başkanlığına adaylığı konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, “Türkiye olarak kimseyi geride bırakmayan, adil ve hakkaniyetli bir Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmayı istiyoruz” açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, COP30 konferansı marjında 7 ülkenin çevre, iklim, şehircilik ve enerji alanlarındaki temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.