Pastadan zehirlenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Niğde'de bir lisenin pansiyonunda dışarıdan getirdikleri pastayı yiyen 6 öğrenci, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de bir lisenin pansiyonunda dışarıdan getirdikleri pastayı yiyen 6 öğrenci, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yatılı pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan 6 öğrenci, iddiaya göre dışarıdan getirdikleri pastayı yedikten sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç.'nin (15) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

