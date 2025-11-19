BIST 10.906
İspanya teknik direktörü maç sonunda öyle bir hareket yaptı ki...

Türkiye ile 2-2 berabere kalan İspanya'nın Teknik Direktörü Luis de la Fuente, maç sonrası hakemlere itiraz etti ve yardımcı hakemin elini sıkmadı. Bu durum İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı. Fuente, durumun bilinçli olmadığını ve el sıkma teklifini fark etmediğini belirtti. Ancak bu durum İspanya'da tartışmaları sürdürdü ve gündemde kalmaya devam ediyor.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikasındaki pozisyon ve ardından gelen karar, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'yi sinirlendirdi.

GOL İPTALİ FUENTE'Yİ KIZDIRDI

İspanya hızlı atağında topu ağlara gönderdi ancak hakem, pozisyonu ofsayt gerekçesiyle gol olarak değerlendirmedi. İspanyollar, ofsayt pozisyonundan önce faul olduğunu savundu. Karar sonrası kenar yönetiminde gerginlik yaşandı.

YARDIMCI HAKEMİN ELİNİ SIKMADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Luis de la Fuente, hakemlere itiraz etmek için sahaya yöneldi. Bu esnada yardımcı hakemin uzattığı eli fark etmeyen tecrübeli çalıştırıcı, el sıkma teklifini geri çevirmiş gibi görününce görüntüler büyük yankı uyandırdı. İspanyol basını, bu hareketi manşetlerine taşıdı.

"FARK ETMEDİM" AÇIKLAMASI

Basın toplantısında konu hakkında soru yöneltilen Luis de la Fuente, olayın bilinçli olmadığını ifade ederek, "Farkına varmadım. Yanından geçip gittim. Oyunculara odaklanmıştım, başka bir oyuncuya selam verdim ve fark etmedim" dedi.

De la Fuente'nin yaptığı açıklama, tartışmaları bir miktar yatıştırsa da maç sonrası yaşanan gerginlik İspanya'da gündemde kalmaya devam ediyor.

