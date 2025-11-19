Hayat Finans yurt dışındaki Türk vatandaşlarına bankacılık hizmeti sunuyor

Hayat Finans, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına çeşitli bankacılık hizmetleri sağlıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, lisanslı dijital banka Hayat Finans, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına hızlı ve kolay bir şekilde uzaktan müşteri olma deneyimi sağlıyor.

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bu ülkelerdeki yerel veya Türkiye'deki GSM numaraları üzerinden uzaktan müşteri edinimi süreciyle dakikalar içinde Hayat Finans kullanıcısı olabiliyor. Diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'deki GSM numaraları üzerinden bankanın hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Hayat Finanslılar, 'Avantajlı Hesap' ile ilk açılışa özel altın segmenti avantajından 6 ay boyunca yararlanabiliyor. 'Euro Katılma Hesabı' da yurt dışındaki Türk vatandaşlarının birikimlerini katılım finans prensipleri çerçevesinde değerlendirmesini sağlıyor.

Yurt dışı bankasından Hayat Finans hesabına SWIFT işlemi aracılığıyla minimum 5 bin dolar, avro veya İngiliz sterlini tutarında döviz girişi sağlayan Hayat Finanslılar, ilk işlemlerinde, gönderilen döviz türüne göre 20 dolar, avro veya İngiliz sterlini tutarında iade kazanıyor.

Hayat Finans kullanıcıları, GastroClub programı kapsamında, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında hızlı geçiş ve Buggy hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

'Dijitalleşme finansal kapsayıcılık için önemli bir fırsat sunuyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, dijitalleşmenin finansal kapsayıcılık için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Teknolojiyi, kapsayıcı finansın temel gücü olarak gördüklerini vurgulayan Karagöz, 'Sahip olduğumuz dijital uzmanlıkla, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın Türkiye ile finansal bağlarını güvenli, kolay ve hızlı biçimde sürdürmelerini sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Katılım finans prensiplerimiz doğrultusunda, yurt dışındaki kullanıcılarımıza hem yenilikçi bir dijital altyapı hem de ayrıcalıklı ürünlerle hizmet veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Karagöz, dijital kanalları sayesinde vatandaşların, dünyanın her yerinde birkaç adımda kullanıcıları haline geldiğini aktararak, 'Kullanıcılar, bu sayede birikimlerini güvenle değerlendirebiliyor ve kendilerine sunulan özel imkanlardan yararlanabiliyor. Dijitalleşmenin sınır tanımadığı bu dönemde, biz de Türk vatandaşlarına dünyanın her yerinde aynı yüksek hizmet kalitesini ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.