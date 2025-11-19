Bakanlıklar ve kamu kurumlarında önemli atamalar ve görevden almalar Erdoğan imzaladı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atanan ve görevden alınan bürokratların isimleri şöyle;

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve Üyeliklerine atamlar gerçekleştirildi. Başkanlığa Danıştay kontenjanından Zerrin Güngör, Üyeliklere ise Bakan kontenjanından Hakan Çavuşoğlu, Sayıştay kontenjanından Ali Karakaya, Yargıtay kontenjanından Ahmet Karayiğit, Müsteşar kontenjanından Kenan İpek, Büyükelçi kontenjanından Hasan Murat Mercan, Vali kontenjanından Esengül Civelek, İl Belediye Başkanı kontenjanından İbrahim Karaosmanoğlu, Öğretim Üyesi kontenjanlarından Prof. Dr. Erkan İbiş ve Prof. Dr. Muhammed Fatih Uşan ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu kontenjanından Sabri Hafif atandı.

BAKAN YARDIMCISI SURİYE BÜYÜKELÇİSİ OLDU!

Karara göre Suriye Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem Cenk atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına aynı yer üyesi Osman İyişenyürek atandı. Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne Yusuf Soner Çiftçioğlu getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat görevden alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Feriha Mert görevden alındı ve yerine Hasan Boz atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ve Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alındı. Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Derya Bulut ve Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet Dursun atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığında Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığında ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Kaya, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına Ergin Toprak, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Kutluhan Özdemir ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına Mesut Akdamar ile Fatih Özdemir atandı.

Karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında 2 bin 410 kişi Vergi Başmüfettişliğine atandı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında, Milli Savunma Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığında ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş atamaları yapıldı.