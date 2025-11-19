Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'in 9 ayında ekonomiye 288 milyar lira katkı

Türkiye Finans Katılım Bankası, 2025'in 9 ayında toplam aktiflerini yüzde 34 artırarak 390 milyar lira seviyesine çıkarırken, Türkiye ekonomisine 288 milyar lira katkı sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, 2025 yılının 9 aylık finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, güçlü sermaye yapısını bu dönemde sürdürdü.

Türkiye ekonomisine 227 milyar lira nakdi ve 61 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 288 milyar lira katkı sağlayan bankanın toplam aktifleri, yüzde 34 artarak 390 milyar lira seviyesine yükseldi. Yasal özkaynaklarını geçen yıl sonuna göre artırarak 38 milyar liraya ulaştıran Türkiye Finans Katılım Bankası'nın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları eylül sonu itibarıyla yüzde 30,3 artışla 245 milyar liraya çıkaran Türkiye Finans Katılım Bankası, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı.

Reel ekonomiye kaynak aktarmaya devam eden banka, bu dönemde kullandırdığı nakdi fon büyüklüğünü yüzde 41,4 oranında büyüterek KOBİ'leri ve üretimi destekledi.

- 'Güçlü performans sergiledik'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Vekili Müge Öner, söz konusu dönemde, katılım finans sisteminin etik ve paylaşımcı modelini reel ekonomiyle daha da bütünleştirerek güçlü performans sergilediklerini belirtti.

Toplamda 288 milyar liralık finansmanla milli ekonomiye doğrudan katkı sağladıklarını vurgulayan Öner, şöyle devam etti:

'Topladığımız fonları yüzde 30,3 oranında büyüterek fon kaynağımızı genişlettik. Bu kaynağı, kullandırdığımız fonları yüzde 41,4 oranında artırarak üretimi, ticareti ve ihracatı destekleyen yatırımlara, yerli üreticilere ve KOBİ'lere yönlendirdik. Gayri nakdi finansmanlarımızı yüzde 25 oranında artırarak dış ticaret işlemlerine ve teminat ihtiyacı olan firmalara destek sunduk. Böylece sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı bir büyümeyi destekledik. Güçlü sermaye yapımız ve etkin bilanço yönetimimizle aktif kalitemizi korurken, katılım bankacılığının dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koyduk.'

Öner, tasarruf sahiplerinin kendilerine ve katılım bankacılığına duyduğu güvenin, söz konusu dönemde katılma hesaplarında yakaladıkları yüzde 37'lik artışla teyit edildiğini aktardı.

Sürdürülebilir karlılık hedeflerine ulaşırken, finansal sağlamlıklarını koruduklarına değinen Öner, dijitalleşmeyi insan odaklı bankacılık yaklaşımıyla ele aldıklarını ifade etti.

Yılın üçüncü çeyreğinde dijitalleşme ve insan odaklı bankacılık vizyonlarını güçlendiren önemli adımlar attıklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

'Dijital kanallarımıza yaptığımız yatırımlarla işlem çeşitliliğini ve hacmini artırırken, müşteri deneyimini zenginleştiren yenilikçi çözümler sunduk. Kapsayıcı çalışma ortamlarımız ve çocukların eğitimine verdiğimiz desteklerle daha adil ve güçlü bir toplumun parçası olmaya devam ettik. Operasyonel süreçlerimizde veri analitiği, robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka destekli sistemlerle verimliliği artırırken, risk yönetimimizi proaktif bir yaklaşımla güçlendirdik. Dijitalleşmeyi sürdürülebilir kalkınma açısından bir kaldıraç olarak görüyor, 'Yarına Varız' vizyonumuzla enerji verimliliği ve karbon ayak izi hedeflerimize yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz.'

Öner, kurumsal değerlerinden 'Çeşitlilik Zenginliğimizdir' ilkesiyle insan odaklı, kapsayıcı ve eşitlikçi iş modellerini hayata geçirdiklerine değinerek, '2025'in son çeyreğinde, dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve insan odaklı bankacılık anlayışımızla daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Katılım bankacılığının potansiyelini geniş kitlelere ulaştırarak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.