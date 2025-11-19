BIST 10.881
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek

Anadolu Efes, basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında yarın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Avrupa kupalarındaki 887. maç

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

