Şanlıurfa'dan kötü haberi! Makatına hava verilen çırak Muhammed Kendirci öldü

ŞANLIURFA'da bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci'den kötü haber geldi. 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'ye aynı iş yerinde çalışan kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanıp, makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkılması sonucu işkence edildi. 4 gündür yoğun bakımda olan Muhammed bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da 15 Kasım'da Bozova’daki bir marangoz atölyesinde iddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

İÇ ORGANLARINI PARÇALADI

Ağır yaralanarak yere yığılan Muhammed Kendirci'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed Kendirci, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KAÇMAK İSTERKEN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep’e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

15 YAŞINDAKİ ÇIRAK BU SABAH ÖLDÜ

Şanlıurfa'sın yerel haber sitesinin haberine göre; yoğun bakımda tedavi altında olan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve bu sabah son nefesini verdi. Muhammed'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.